Україна лобіює в ООН ухвалення резолюції, яка дозволить отримати репарації від Росії, - The Guardian

Ухвалення резолюції може призвести до арешту російських державних активів за кордоном на суму до 300 мільярдів доларів (260 мільярдів фунтів стерлінгів).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"У червні Міністерство юстиції США заявило, що США та їхні союзники заморозили активи російської еліти на суму 30 мільярдів доларів і активи російського центрального банку на суму 300 мільярдів доларів, які зберігаються за кордоном" - йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра відвідала Лондон, щоб обговорити це питання з міністерством закордонних справ після лобіювання у Раді міністрів Ради Європи у Страсбурзі.

Наприкінці останньої зустрічі у Страсбурзі міністри Ради Європи підтримали принцип репарацій, але виступили зі стриманою заявою про конкретні пропозиції України. Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що репарації будуть незаконними згідно з чинним законодавством США.

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