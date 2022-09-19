Внаслідок обстрілу Запорізького району поранення дістала 70-річна жінка, - ОВА

Жителька одного із сіл Запорізького району дістала поранення внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша атака ворога була здійснена близько 02:00 ракетами С300. Два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію біля великого житлового масиву в одному з районів міста Запоріжжя. Частково район було знеструмлено, під загрозою знеструмлення були також лікувальні заклади. На щастя, постраждалих немає. Руйнувань зазнали об’єкти соціальної інфраструктури – вибито шибки", - йдеться в повідомленні.

Водночас вранці війська РФ здійснили чергову ракетну атаку обласного центру, знову застосувавши С300. Одна ракета влучила в зелену зону на березі Дніпра неподалік від житлового масиву вже іншого району міста. Постраждалих немає.

Ще одна - поцілила в одне з сіл Запорізького району. Зруйновано декілька приватних будинків. Поранення дістала 70-річна жінка. В неї травми грудної клітини та черевної порожнини внаслідок завалу будинку. Вона перебуває у лікарні під наглядом медиків.



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