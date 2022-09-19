Окупанти вдруге викрали голову Станіславської громади на Херсонщині Самойленка

Російські окупанти вже вдруге викрали голову Станіславської громади Херсонської області Івана Самойленка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у фейсбуці Станіславської сільської територіальної громади.

"15 вересня російські окупанти знову викрали голову Станіславської громади Херсонського району Івана Самойленка.

Його незаконно затримали представники так званої "комендатури" з Широкої Балки", - повідомили зі Станіслава.

Жителі громади і рідні Івана Самойленка просять про допомогу з його звільненням.

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