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В Енергодарі війська РФ обстріляли протилежний берег Каховського водосховища та промзону

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В Енергодарі війська РФ обстріляли протилежний берег Каховського водосховища та промзону
Окупанти обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища.

Про це повідомив мер Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"В Енергодарі місцеві мешканці повідомляють про провокації рашистських військових, які обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища і одночасно з цим запускають снаряди по об’єктах промислової зони міста", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок цих обстрілів в частині мікрорайонів Енергодара знову зникло водопостачання.

Наслідки обстрілів наразі з'ясовують.

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