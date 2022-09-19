В Енергодарі війська РФ обстріляли протилежний берег Каховського водосховища та промзону
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Окупанти обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища.
Про це повідомив мер Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.
"В Енергодарі місцеві мешканці повідомляють про провокації рашистських військових, які обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища і одночасно з цим запускають снаряди по об’єктах промислової зони міста", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок цих обстрілів в частині мікрорайонів Енергодара знову зникло водопостачання.
Наслідки обстрілів наразі з'ясовують.