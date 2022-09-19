Громадянам Білорусі можуть заборонити в’їзд до Литви по шенгенським візам

Таку можливість обговорюють в Уряді країни, заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi

"Я ясно бачу, що білоруський режим також бере участь у військових діях та організує гібридні атаки проти Литви, використовуючи нелегальних мігрантів. Я думаю, що це серйозні аргументи для вирішення питання білорусів", - заявила Білотайте.

Нагадаємо, 19 вересня набула чинності заборона на в’їзд громадянам РФ із шенгенськими візами до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

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