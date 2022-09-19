Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії, поранено жінку, - Резніченко

Росіяни обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, масштаби руйнувань уточнюються.

"Поранено 58-річну жінку. Вона просто їхала дорогою на велосипеді, коли туди прилетіли російські снаряди…Зараз у лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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