У США розробляють план на випадок застосування Росією ядерної зброї, - Брінк

В адміністрації США обговорюється план реагування на радикальні дії з боку РФ, як застосування ядерної зброї в Україні.

Про це повідомила Посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю Українській правді, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Байден чітко сказав, що будь-яке використання ядерної зброї буде неприпустимим і викличе серйозні наслідки… Ми працюємо над цим і в США, і обговорюємо разом з партнерами те, як ми могли б вчинити у відповідь на ті дії, які були б абсолютно неприйнятними. І президент про це дуже чітко повідомив", - сказала Брінк.

Також у США погоджуються з тим, що ситуація довкола ЗАЕС небезпечна. Керівництво країни підтримує України у необхідності створенні демілітаризованої зони та повернення станції під її повний контроль.

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