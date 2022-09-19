Новини • Агресія Росії проти України

У США розробляють план на випадок застосування Росією ядерної зброї, - Брінк

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У США розробляють план на випадок застосування Росією ядерної зброї, - Брінк
В адміністрації США обговорюється план реагування на радикальні дії з боку РФ, як застосування ядерної зброї в Україні.

Про це повідомила Посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю Українській правді, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Байден чітко сказав, що будь-яке використання ядерної зброї буде неприпустимим і викличе серйозні наслідки… Ми працюємо над цим і в США, і обговорюємо разом з партнерами те, як ми могли б вчинити у відповідь на ті дії, які були б абсолютно неприйнятними. І президент про це дуже чітко повідомив", - сказала Брінк.

Також у США погоджуються з тим, що ситуація довкола ЗАЕС небезпечна. Керівництво країни підтримує України у необхідності створенні демілітаризованої зони та повернення станції під її повний контроль.

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Топ коментарі

  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    План на випадок застосування ядерної зброї росією:
    1. Діяти на випередження без сумнівів.
    2, У разі сумнівів - діяти за першим пунктом.

    Якось так .
  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    А є якісь інші варіанти, окрім як ******* у відповідь? Бажано превентивно
  • Autorare Autorare
    Я так скажу , якщо боїтеся , дайте 10 -20 ядерних ракет, ви ж в нас їх і забоали свого часу надав гарантії , потребуєм назад , ***** хуцло ми *****м по ньому ми не боїмося
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