Рашисти обстріляли 11 населених пунктів на Херсонщині, - Нацполіція. ФОТО

За минулі дві доби поліція відкрила 36 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів армії РФ на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, росіяни вдарили з артилерії по 11 населених пунктах області. Під ворожим вогнем опинилися смт Архангельське, Високопілля та Кар’єрне, села Петрівка, Миролюбівка, Правдине, Давидів Брід, Благодатівка, Таврійське, Новобратське та Осокорівка. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки, гаражі, сонячні електростанції та склади, є загиблі та поранені.

"У Білозерській громаді викрито колаборанта серед працівників підприємства, яке здійснює торгівлю фармацевтичними товарами. Чоловік співпрацює з окупаційною владою та добровільно зайняв посаду "начальника по медичній частині центральної районної лікарні". Також він розповсюджує проросійські наративи в соціальних мережах", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що поліція встановила особу колаборанта-кореспондента пропагандистського телеканалу "Таврія". Зрадником виявився 58-річний чоловік, який зареєстрований у Закарпатській області. Він активно підтримує окупаційну владу, працює у ТРК "Таврія" під псевдонімом, особисто здійснює ворожу пропаганду з метою дискредитації ЗСУ та політичного керівництва України на вказаному телеканалі, а також у соціальних мережах.

З районного центру первинної медико-санітарної допомоги озброєні військові рф викрали службовий автомобіль вартістю понад 300 тисяч гривень, залишивши жителів 20 сіл без можливості швидко отримати медичну допомогу.

"У Херсоні у приватному секторі мікрорайону ХБК озброєні військовослужбовці РФ провели серію обшуків будинків, шукали зброю. У людей позабирали ключі від осель та погрожували прийти з повторними обшуками. Також продовжують надходити заяви від жителів обласного центру, що до їх будинків самовільно заселяються військові РФ. За останні дві доби в Херсоні та у с.Правдине військові РФ викрали трьох чоловіків", - інформують правоохоронці.

У Херсоні військові РФ захопили територію будівельної компанії, звідки вилучили та використовують у власних цілях спеціалізовану автомобільну техніку та обладнання.

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Після деокупації Високопілля до поліції надходять заяви місцевих жителів про знищене або пошкоджене армією РФ майно. Так, за час окупації селища внаслідок обстрілів пошкоджено майно агрофірми: споруда тракторної бригади, складське приміщення для зберігання зернових культур та будівля їдальні. Сума збитків складає приблизно 3 мільйони гривень. Через обстріли знищені будівлі та майно сільськогосподарського підприємства, а саме вантажна техніка, на суму 10 мільйонів гривень.







"В Херсоні на вул.Перекопська представники окупаційної влади захопили та взяли під свій контроль приміщення розважального комплексу. Охоронцю повідомили, що, оскільки керівництво закладу відмовилося від співпраці, новопризначена влада РФ планує проводити там свої розважальні заходи", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські фіксують кожен факт російської агресії. На підставі зібраних матеріалів слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.