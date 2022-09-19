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Росіяни не віддають з полону близько 50 жінок, які вийшли з Азовсталі, - голова патронатної служби "Азову" Толкачова

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Росіяни не віддають з полону близько 50 жінок, які вийшли з Азовсталі, - голова патронатної служби "Азову" Толкачова
Дві полонені жінки вагітні. Одна з них от-от має народити.

Про це повідомила в інтерв'ю Українській правді керівниця патронатної служби "Азову" Олена Толкачова, інформує Цензор.НЕТ

"Вийшло загалом в районі 2 тисяч, понад 900 - це саме "азовці".Там цивільні ще залишалися, жінок дуже багато було. І у нас за домовленостями якраз після обміну важкими пораненими повинні були йти жінки. Там у нас дві вагітні жінки, одна з "Азову", друга чи то прикордонниця, чи то морська піхота – я точно не знаю. Та, що не з "Азову", вона вже от-от має народжувати. Та, що з "Азову", на четвертому місяці вагітності", - розповіла Толкачова.

Керівниця патронатної служби "Азову" підкреслила, що росіяни відмовляються видавати навіть вагітних жінок. 

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    хто здав цих жінок в полон? хто обіцяв їх визволити?

    Хто здав південь України ворогу, хто дозволив майже безперешкодно окупувати нашу територію?

    Для нас це - риторичні запитання. Для подоляцьких ботів, які знову тут підняли сраки (напевне, з/п підняли?) - для виправдання нелоха42рочки
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Боєць "Азова", на щастя він не в полоні розповідав, що "азовці" перед виходом з Азовсталі знали, що їх раша ніколи не обміняє, але вони виконували наказ головнокомандувача. Але можна тільки уявити, з яким почуттям виходили азовці, знаючи все. Та й захисники Азовсталі були дуже здивовані тим, що південь Маріка був не захищений і швидко зайшли туди рузькі швайн. А тепер ми бачимо, що навіть тіла рашинська мразота віддає неохоче. Дуже шкода всіх полонених - і жінок, і чоловіків, які страждання вони несуть там.
  • stanis nasvaiko
    Азовцев офіційна влада навіть не згадує - вірна ознака того, що зрада "Азова" - спільна комбінація Єрмака, Ко і Путіна.
    Маріуполь продали за договором кацапам. А продав ахметов, як і Донецьк, Луганськ.
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