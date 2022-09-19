Уже є вироки суду щодо дев’яти російських військових, - генпрокурор Костін

Справи стосовно дев’яти російських військових уже завершилися вироками суду.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін інтерв'ю виданню lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки щодо Шишимаріна (російський військовий Вадим Шишимарін. - ІФ) є вирок за вбивство. Інші вироки - за обстріли цивільних об’єктів, крадіжки, мародерство тощо. Тобто в нас не дуже багато військових Росії, яких ми можемо реально засудити. Я маю на увазі, не в заочному режимі", - сказав Костін.

При цьому, за його словами, для слухання у заочному режимі до судів передається багато справ.

"Якщо є потерпілі, вони мають відчути справедливість, що буде вирок - навіть в умовах заочного правосуддя. Може й так статися, що ці військові продовжують перебувати в лавах російських збройних сил або інших формувань, і ми їх можемо взяти в полон. Ви ж розумієте, що в них також не дуже багато резервів, і ті люди, які були виведені, також повертаються до лав їхніх збройних формувань. Якщо вони потраплять у полон, можемо їх ідентифікувати й покарати тут. Але ми також повинні розуміти, що ці люди після вироків - навіть заочних - ніколи не покинуть територію Росії, хіба що полетять до якоїсь країни, яка їх підтримує - наприклад, Північної Кореї. Їхнє майно може бути арештоване за кордоном. Навіть якщо не буде, будуть певні наслідки", - зазначив генпрокурор.

Питання обміну засуджених полонених Костін назвав "дуже складним і чутливим", пояснивши, що іноді судові процедури використовуються як привід, "щоб або не виходити на обмін, або вимагати якихось інших умов, або, наприклад, розпочинати такі самі процедури в себе".

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"Безумовно, родини загиблих мають право на відчуття справедливості, і це відчуття може настати після покарання російських військових в українських судах. Тим часом, на мій погляд, якщо ми можемо повернути наших військових якомога швидше живими і з кращим станом здоров’я, ніж вони можуть мати за багато місяців свого перебування в нелюдських умовах, то для мене саме це є пріоритетом", - наголосив глава відомства