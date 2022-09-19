71% українців вважають, що політичне та військове керівництво країни діють злагоджено, - КМІС. ФОТО

Лише 14% опитаних вважають, що існують "серйозні конфлікти між політичним і військовим керівництвом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київський міжнародний інститут соціології.

Згідно з результатом опитування, 60% респондентів вважають, що керівництво країни в міру можливостей приділяє належну увагу потребам наших захисників. Водночас 24% опитаних вважають, що керівництво країни не приділяє належної уваги нашим захисникам - їх часто кидають напризволяще непідготовленими, без амуніції та без підтримки.

Ще 29% респондентів вірять у те, що чиновники наживаються на війні й розкрадають західну зброю. Проте і в цьому випадку значно більше тих, хто вважає, що зброя "не розкрадається, а використовується нашими захисниками" – у цьому переконані 51% респондентів.





Опитування проводилося 7-13 вересня. В ньому взяли участь 2000 респондентів віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

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