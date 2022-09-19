Новини • Агресія Росії проти України

71% українців вважають, що політичне та військове керівництво країни діють злагоджено, - КМІС. ФОТО

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Лише 14% опитаних вважають, що існують "серйозні конфлікти між політичним і військовим керівництвом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київський міжнародний інститут соціології.

Згідно з результатом опитування, 60% респондентів  вважають, що керівництво країни в міру можливостей приділяє належну увагу потребам наших захисників. Водночас 24% опитаних вважають, що керівництво країни  не приділяє належної уваги нашим захисникам - їх часто кидають напризволяще непідготовленими, без амуніції та без підтримки. 

Ще 29% респондентів вірять у те, що чиновники наживаються на війні й розкрадають західну зброю. Проте і в цьому випадку значно більше тих, хто вважає, що зброя "не розкрадається, а використовується нашими захисниками" – у цьому переконані 51% респондентів.

71% українців вважають, що політичне та військове керівництво країни діють злагоджено, - КМІС 01
71% українців вважають, що політичне та військове керівництво країни діють злагоджено, - КМІС 02

Опитування проводилося 7-13 вересня. В ньому взяли участь 2000 респондентів віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%. 

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Антін Мухарський:

    ІЗЮМСЬКА РУКА Дивлюсь на сльозні виступи Зеленського про Ізюм і Бучу і якось думається: а чи не цей же ж самий чувак жартував про сеньйор Голодомор, побиття студентів і повію-Україну... І сміялися ж ржали цілою країною. І зробили їх владою. І То до чого ці крокодилячі сльози? Пожартуй, Володя, щось про зотлілу ізюмську руку з українським браслетом, чи "оживших покійників з Бучі"... Голосочком своїм кумедно-сипливим, яким нині просиш Штати визнати Росію країною-терористом. Бо, бляха, щось не смішно тобі? А нам теж не було смішно від 2014-го. А комусь від 2004-го, а комусь від 1991-го, а комусь від 60-х, коли саджали дисидентів, а комусь від 40-х, кого висилали на Сибір, а комусь від 37-го, 33, 32, 21,18...
    Вчора на єдиному телемарафоні концерт Наді Дорофєєвой, позавчора абсолютно бездарні, тупі, халтурно зроблені "Байрактар ньюс", суцільні "російскіє експєрти" на каналі Фрідом, європейські "благодійні" концерти русскоговорящіхт друзєй президента за бюджетні кошти...
    Грьобані радянські перевертні, коли ви вже насмієтесь, нажеретесь, коли ви вже бляха умиєтесь українською кров'ю настільки, що самі ох..єте від своїх малорсійських "концертів" та "жартів"? Коли вже, бляха, ця "ізюмська рука" вхопить вас за горло? Бо це ж ви породили її своїми ************ та бажанням "увідєть мір в глазах путєна"!
    Добре, добре... геть емоції. Мовчу. Боневтік і війна в країні і вапщє "кто я такой, щтоб крітіковать прєзідєнта, в головє которого, возможно, проісходят процєси взрослєнія"?
    Але при своїй думці залишуся: "ізюмська рука" це прямий наслідок вибору українського народу у 2019 році.
    Жартували про Геноцид-Голодомор. Тепер Геноцид вже маєте... Попереду - дуже важка зима.
    Хужє нє будєт! Хоть паржом! Да рєбята?
  • Підлога Маккартні
    А еще эти 71 % верят, что Андрей Елдак не росийский шпиюнц
  • mrSmith
    Військове керівництво діє злагоджено.
    Політичне, займається лише власним піаром, бреше щоб приховати свою ганебну роль у поразках та прорахунках цієї війни, розправляється з політичними опонентами, а також, традиційно, обкрадає громадян України.
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