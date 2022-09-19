Співробітників "Газпрому" "добровільно-примусово" зобов’язують здавати гроші на допомогу пораненим в Україні окупантам, - ЗМІ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.
У розпорядженні видання опинився скріншот повідомлення у месенджері WhatsApp із чату співробітників Ленського відділу охорони ПАТ "Газпром" в Республіці Саха (Якутія).
У ньому співробітників компанії зобов'язують перерахувати 1000 рублів на допомогу військовим, пораненим під час "спеціальної військової операції", тому що в місцевих лікарнях та шпиталях "катастрофічно не вистачає медикаментів".
За словами джерела Радио Свобода, яке надіслало скріншот до редакції, у чаті перебуває близько 100 співробітників загону охорони. За його словами, подібні чати мають й інші загони.
"Раніше збір коштів був добровільним, але на постійній основі. Тепер він став добровільно-примусовим", - пояснило джерело.