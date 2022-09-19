Встановлено п’ятьох дітей-жертв сексуального насильства з боку військових РФ, - Генпрокурор

Українські правоохоронці встановили п’ятьох дітей віком від 4 до 16 років, які стали жертвами сексуального насильства росіян за час повномасштабної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю виданню "Лівий берег":

"…є випадки, встановлені в кримінальних провадженнях, сексуального насильства проти дітей. Встановлено п’ятьох дітей у віці від 4 до 16 років, які стали жертвами цієї категорії воєнних злочинів.

Але ми всі розуміємо, що таких злочинів набагато більше, ніж я вже зазначив… Це складна робота. Ми працюємо з дітьми з використанням такої системи, яка називається "зелена кімната" – за безпосередньої участі психолога: він поза візуальним спостереженням дитини, але допомагає.

Це складно. Але в деяких випадках є свідчення, які можуть бути використані як докази в цих кримінальних провадженнях".

Генпрокурор також підтвердив, що за офіційними даними, понад 7 тисяч дітей були депортовані на непідконтрольну Україні територію, на територію держави-агресора та республіки Білорусь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ООН розглядає понад 150 звернень щодо скоєних росіянами зґвалтувань під час війни в Україні, - спецпредставниця Паттен