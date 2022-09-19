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Мешканця Прикарпаття підозрюють у присвоєнні понад 1 млн донатів на ЗСУ, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

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Мешканця Прикарпаття підозрюють у присвоєнні понад 1 млн донатів на ЗСУ, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Жителя Калуша Івано-Франківської області підозрюють у привласненні понад 1 млн грн, які люди пожертвували для Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"Повідомлено про підозру мешканцю Прикарпаття, який з травня по серпень 2022 року, називаючи себе волонтером, через соцмережу збирав кошти на допомогу ЗСУ та особам, які потребують допомоги у зв’язку з військовою агресією РФ проти України", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, він збирав пожертви на особисті банківські рахунки для придбання автомобілів, приладів нічного бачення, безпілотників, тепловізійних прицілів тощо. Такими чином чоловік отримав від громадян понад 1 млн 171 тис грн, які привласнив.

Наразі його затримано і за процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури повідомлено про підозру у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

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Мешканця Прикарпаття підозрюють у присвоєнні понад 1 млн донатів на ЗСУ, - Офіс Генпрокурора 01

Мешканця Прикарпаття підозрюють у присвоєнні понад 1 млн донатів на ЗСУ, - Офіс Генпрокурора 02

Топ коментарі

  • Олексій Мельник
    Мерзотники є у кожному суспільстві, до чого тут народ?
  • Сергей Кушнир 8b3077c9
    Калуський "волонтер" Віталій Хемич взяв у військових кошти, щоб придбати дрон, проте ні дрона, ні коштів захисники так і не отримали. Як з'ясувалося, псевдоволонтер вже не перший рік хворіє на ігроманію.

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    Про випадок із горе-волонтером у фейсбуці повідомив військовий Дмитро Грищенко, пише "Галка":

    "Хемич Віталій Ігорович вирішив нажитись на військових на суму в 140 000 грн!.. Ви скажете "ну, як Ви так взяли та скинули кошти?", а все просто він псевдоволонтер, який має спільних друзів із нами і тут спрацювала довіра до нього. Чим він і скористався. Історія почалась із того, що ми разом з кожним із вас назбирали на авто, ба більше, назбирали ще й на дрон. І тут почали шукати, як швидко все придбати та купити, і з'явився він - герой цієї історії - Віталік, який почав розповідати та скидати відео, що в нього все є: і авто, і дрон, і що він це все нам може доставити на передову за 3/5 днів. Нам якраз цей час і підходив, бо ми з хлопцями виходили на бойове завдання".

    За словами Дмитра Грищенка, "волонтер" взяв кошти і розповідав, що ось-ось вже приїде і все привезе:

    "Ми чекали, чекали і встигли знову вийти на бойове завдання і повернутись, і знову чекали і слухали його історії, але час дійшов до того, що ми прочекали 20 днів і в результаті не отримали нічого. Друзі, просимо вас долучитись допомогти нам знайти цього псевдоволонтера та не допустити, щоб наступні жертви не потрапили на нього".
  • Андрій Саган
    я в Франківську живу, і скажу,що у нас також предостатньо різної гидоти яка наживається на війні як може, одні ідуть помирати на фронт,а інші думають як би "підзаробити" на цьому
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