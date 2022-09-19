Мешканця Прикарпаття підозрюють у присвоєнні понад 1 млн донатів на ЗСУ, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Жителя Калуша Івано-Франківської області підозрюють у привласненні понад 1 млн грн, які люди пожертвували для Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"Повідомлено про підозру мешканцю Прикарпаття, який з травня по серпень 2022 року, називаючи себе волонтером, через соцмережу збирав кошти на допомогу ЗСУ та особам, які потребують допомоги у зв’язку з військовою агресією РФ проти України", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, він збирав пожертви на особисті банківські рахунки для придбання автомобілів, приладів нічного бачення, безпілотників, тепловізійних прицілів тощо. Такими чином чоловік отримав від громадян понад 1 млн 171 тис грн, які привласнив.



Наразі його затримано і за процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури повідомлено про підозру у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

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