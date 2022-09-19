"Референдум" на Харківщині РФ планувала з 1 по 7 листопада, "за" мали бути 75% голосів. ДОКУМЕНТ

У Кремлі розробили "Стратегію проведення референдуму про входження Харківської області до складу Російської Федерації". "Голосування" мало відбуватися протягом 7 днів, "за" збиралися нарахувати 75% голосів.

Це випливає з розробленої у Кремлі "Стратегії проведення референдуму про входження Харківської області до складу Російської Федерації". Документ від джерел в розвідувальних органах отримали журналісти Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, "голосування" мало відбуватися протягом семи днів з 1 по 7 листопада. Результат, який прописаний у "Стратегії", ‒ 75% за приєднання до Росії.

У документі зазначено, що загалом "проголосувати" повинні 142 тисячі виборців, з яких понад 100 тисяч - "за".

"Стратегію" розроблено нещодавно, оскільки на ній зазначено карту лінії фронту станом на 24 серпня.

Серед ризиків, які зазначали організатори "референдуму", - відсутність кадрів для роботи у виборчих комісіях і проукраїнські настрої населення.

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Автори документу пропонували пропагувати перспективи входження до складу Росії з акцентом на економічні й соціальні вигоди та підтримувати тезу, що приєднання всієї Харківської області є неминучим.

У "Стратегії" розписані декілька етапів так званої піар-кампанії. Головні слогани ‒ "Скажи Росії так" і "Росія тут назавжди".

Пропагувати "референдум" також планували за допомогою православних свят. Зокрема, 21 вересня на окупованій на той момент Харківщині мав відбутися хресний хід на його підтримку, а з 1 по 6 листопада, у дні так званого "голосування" вони мали відбуватися щодня.

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Є у документі і так званий гімн "референдуму" зі словами "Скажи Росії так. Перед Богом ми один народ".

11 вересня російське видання "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента Росії написало, що в Кремлі ухвалили рішення відкласти на невизначений термін проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях України.

За словами співрозмовників видання, єдина причина рішення - це успішний контрнаступ Збройних сил України на Харківському напрямку.

За даними українського Міноборони, з 6 вересня ЗСУ звільнили близько 400 населених пунктів у Харківській області, де проживають 150 тисяч людей.









