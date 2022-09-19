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Приховував сліди воєнних злочинів росіян: СБУ в Куп’янську затримала "керівника" комунального підприємства

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Приховував сліди воєнних злочинів росіян: СБУ в Куп’янську затримала "керівника" комунального підприємства
У деокупованому Куп’янську СБУ викрила комунальника, який допомагав ворогу "замітати" сліди обстрілів міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Харківського обласного управління СБУ Владислав Абдула.

За даним слідства, 58-річний мешканець Куп’янська добровільно пішов на співпрацю з російсько-окупаційними військами. Ще на початку липня чоловік прийняв пропозицію ворога та очолив комунальне підприємство "Благоустрій міста" при окупаційній адміністрації держави-агресора.

"Основним завданням зловмисника на новій посаді було відновлення благоустрою міста, який окупанти знищували місяцями. За вказівкою рашистів комунальне підприємство повинно було займатись відновленням будинків, доріг та іншої зруйнованої окупантами інфраструктури, щоб приховати сліди вчинених ними злочинів", - додали в СБУ.

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Співробітники спецслужби викрили та затримали пособника окупантів під час оперативного відпрацювання деокупованих територій Харківської області.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

За даними Харківської обласної прокуратури, підозрювано взято під варту.

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Топ коментарі

  • Враг рода человеческого 666
    Проще при попытке к бегству правомерно применить оружие на поражение
  • Ан Мур
    скільки же там ватників... зрадників...
  • Boris Niavchuk
    Не беруся судити мешканця Куп*янська,але розчищати завали вести благоустрій рідного місця-це не колабораційна діяльність.Що він там творив для цієї статті карного кодексу,поки не зрозуміло.Директорка колледжу з Києва позиції ЗСУ зливала-і її відпустили,аж у Угорщину.Зараз любий ремонт,благоустрій можна кваліфікувати як спробу приховати сліди злочинів? Вінницькому меру вже треба напружитись-він порядок біля враженого кацапськими ракетами Будинку офіцерів і будинку побуту "Ювілейний"-вже навів.І його, за приховання злочину кацапів,-в Стрижавську колонію...
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