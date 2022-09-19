Центр для жертв сексуального насильства від рук окупантів відкриють на Івано-Франківщині: Допомагатимуть професійні психологи та соцпрацівники

Благодійна організація Елеос-Україна займається реабілітацією тих, хто постраждав від сексуального насильства з боку російських військових, допомагає жінкам та дітям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Від початку існування організація піклувалася про жінок, які зіткнулися з насиллям з боку чоловіків та про дітей, чиї батьки не завжди можуть впоратись із тягарем відповідальності, а також про тих, хто має важкі хвороби.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України "Елеос-Україна" довелося розширюватись і відкривати нові шелтери, щоб вмістити якомога більше тих, кому потрібна допомога.

"В фокусі нашої уваги завжди була допомога жінкам та дітям, а у час великої війни, ми також поруч із тими, хто пережив сексуальне насильство. Робота над проєктом із супроводу щодо допомоги постраждалим від сексуального насильства з боку російської армії жінкам в Україні "Поруч з тобою" почалася з того часу, як в медіа стали з’являтися перші публікації про зґвалтування українських жінок та дітей на окупованих територіях та на територіях де ведуться активні бойові дії. Саме відтоді для нас немає більш відповідальної задачі, ніж допомога тим, хто пережив тортури та сексуальне насильство", - зазначили організатори.

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Реалізацію проєкту розпочали зі створення реабілітаційного центру, у відкритті якого допомогли закордонні партнерські організації.

Центр, який у жовтні зможе приймати жінок знаходиться в тихому та затишному містечку на Івано-Франківщині. Тут жінками та їхніми родинами будуть опікуватись професійні психологи та соціальні працівники. Жінкам буде надана також гуманітарна допомога, гарантована конфіденційність, та гендерно-чутлива комунікація.

Постраждалим надаватимуть якісну медичну допомогу, для цього вже відремонтували відділення спеціалізованої жіночої клініки в Івано-Франківську.

"Якщо саме ви постраждали від сексуального насильства з боку військових російської армії - не мовчіть! Звертайтесь по допомогу до нашої організації. Ми поруч із вами, аби підтримати та захистити. Ми гарантуємо вам якісну медичну допомогу та гідні умови перебування у реабілітаційному центрі", - додали в "Елеос-Україна".

Контакти для звернення:

+380 98 389 7706

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