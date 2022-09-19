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Кремль намагається відхреститися від злочинів на Харківщині: "Це той самий сценарій, що у Бучі", - CNN

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Кремль намагається відхреститися від злочинів на Харківщині: "Це той самий сценарій, що у Бучі", - CNN
У Кремлі назвали "брехнею" масові вбивства мирних жителів в Ізюмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Заяви про масові вбивства українців російськими військовими прессекретар Кремля назвав брехнею та інсценуванням. 

"Це той самий сценарій, що у Бучі. Все розвивається за одним сценарієм. Це брехня. Звичайно ж, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії", - заявив у понеділок речник Кремля Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, на околиці Ізюма виявили поховання майже з 440 могил. В основному в них поховані цивільні, які загинули в період окупації Ізюму російською армією. Виявили також братську могилу із тілами 17 українських військових. Слідство встановлює їхні особи.

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