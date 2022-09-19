Зрадник Сальдо стверджує, що повернувся до Херсонщини

Окупанти твердять, що голова їхньої "адміністрації" на захопленій Херсонщині Володимир Сальдо повернувся в регіон і став до "роботи".

Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі Сальдо, інформує Цензор.НЕТ.

Окупаційна "адміністрація" запевняє, що Сальдо 19 вересня повернувся в Херсон і готовий до "виконання обов'язків".

"Володимир Сальдо наголошує, що курс Херсонської області на входження до складу Російської Федерації залишається твердим та незмінним", - йдеться у заяві окупантів.

Сальдо стало погано на початку серпня. Спочатку його пресслужба заявляла, що його стан - результат перенапруги на роботі та наслідки коронавірусу. Однак 20 серпня Міноборони РФ заявило, що Сальдо нібито було отруєно бойовою отруйною речовиною.

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