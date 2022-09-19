Понад 1000 людей врятовано завдяки мобільному шпиталю, переданому на фронт "Фондом Добра та Любові"

За три місяці врятовано понад тисячу військових та цивільних завдяки використанню мобільного шпиталю, який МБО "Фонд добра та любові" було передано на фронт у рамках програми співпраці з підрозділами ЗСУ та ТРО.

Мобільний госпіталь облаштований міні-операційною та денним стаціонаром з апаратами УЗД та ЕКГ. Шпиталь та лікарі працюють цілодобово. Поранених вивозять з гарячих точок та доставляють до найближчих лікарень. Парамедики з волонтерами також проводять масові евакуації поранених з місць влучання ворожих ракет та артилерії.

Загалом на фронт з початку війни захисникам було відправлено більше 150 тонн продуктів харчування. Також фондом було надано позашляхові автомобілі, дрони, будматеріали та техніка для облаштування позицій, генератори, ємкості для води, москітні сітки та засоби захисту від змій та комах.

Частиною програми МБО "Фонд добра та любові" з підтримки ЗСУ є оснащення костюмами для розмінування вартістю понад 100 тисяч доларів.











