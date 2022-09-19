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Жителям визволених населених пунктів Херсонщини радять виїхати на зиму

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Жителям визволених населених пунктів Херсонщини радять виїхати на зиму
Херсонська обласна військова адміністрація порадила жителям деокупованих населених пунктів Херсонщини виїхати на період зими.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Жителі деокупованих населених пунктів Херсонщини. З огляду на ситуацію, що склалася у звільнених населених пунктах, радимо евакуюватися на зимовий період до Закарпатської, Хмельницької та Житомирської областей. Особливо це стосується родин із дітьми та маломобільних осіб", - розповів він.

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Влада наголошує, що після отримання статусу ВПО люди отримають грошову допомогу - 2000 грн для дорослого, 3000 грн для людей з інвалідністю та дітей.

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