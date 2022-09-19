Ексглаві Держспецзв’язку Євдоченку повідомлено про підозру за незаконне нарахування собі премій, - ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому Голові Державної служби спеціального зв’язку у перевищені службових повноважень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Встановлено, що генерал-лейтенант упродовж 2018-2019 років ухвалював рішення про нарахування та виплату собі й наближеним до нього особам премій та інших заохочувальних виплат. Він робив це усупереч чинному законодавству без погодження із Кабінетом міністрів України.

Підозра повідомлена за ч. 3 ст. 426 КК України (бездіяльність військової влади).

Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до семи років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Зазначимо, з липня 2015 року до жовтня 2019 року Держспецзв'язку очолював Леонід Євдоченко.

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