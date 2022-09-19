Глава МЗС Молдови Попеску про обстріл росіянами Південноукраїнської АЕС: Рішуче засуджую. Це лише за 200 км від нашого кордону

За словами віцепрем’єр-міністра, міністра закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніколає Попеску, атаки російських військ на ядерні об’єкти в Україні ставлять усіх під загрозу в цьому регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра МЗС Молдови.

"Я найрішучіше засуджую удар по Південноукраїнській атомній електростанції на півдні Миколаївської області, що лише за 200 км від кордону з Молдовою", - написав Попеску.

Нагадаємо, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС.

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