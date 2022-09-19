Україна безкоштовно надасть зерно Ефіопії та Сомалі, які потерпають від голоду
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Кабінет Міністрів виділив гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі. Країнам Африки надішлють 50 тисяч тонн пшениці.
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №1040 від 16 вересня 2022 р., повідомляє Цензор.НЕТ.
Надання гуманітарної допомоги буде здійснюватися за рахунок пшениці, що перебуває у власності АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Компанія отримає з резервного фонду державного бюджету 420 млн гривень для відшкодування вартості зерна.
Згідно з постановою, Міністерство закордонних справ повинно узгодити з Організацією Об’єднаних Націй питання доставки та оплати транспортування зерна з Одеського морського торговельного порту до портів цих країн за рахунок коштів міжнародних організацій.