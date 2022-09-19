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Україна безкоштовно надасть зерно Ефіопії та Сомалі, які потерпають від голоду

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Україна безкоштовно надасть зерно Ефіопії та Сомалі, які потерпають від голоду
Кабінет Міністрів виділив гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі. Країнам Африки надішлють 50 тисяч тонн пшениці.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №1040 від 16 вересня 2022 р., повідомляє Цензор.НЕТ.

Надання гуманітарної допомоги буде здійснюватися за рахунок пшениці, що перебуває у власності АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Компанія отримає з резервного фонду державного бюджету 420 млн гривень для відшкодування вартості зерна.

Згідно з постановою, Міністерство закордонних справ повинно узгодити з Організацією Об’єднаних Націй питання доставки та оплати транспортування зерна з Одеського морського торговельного порту до портів цих країн за рахунок коштів міжнародних організацій.

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Топ коментарі

  • Marie Mbange
    Клас, а вони навіть утримуються від голосування в ООН 👍
  • Дмитро Радченко 488e4063
    А потім будемо самі ходити з простягнутою рукою?!
  • Константин К e77bcd2e
    наші комбайнери під пострілами підриваючись на мінах, рятуючи від пожеж збирали зерно, щоб нагодувати нещасних голодуючих африканців, яким на нас насрати?
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