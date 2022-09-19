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В уряді Німеччини немає змін у позиції щодо танків для ЗСУ, - міністр фінансів Лінднер

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В уряді Німеччини немає змін у позиції щодо танків для ЗСУ, - міністр фінансів Лінднер
Міністр фінансів Німеччини й лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер не бачить змін курсу федерального уряду щодо постачання бойових танків Leopard 2 в Україну

Відповідаючи на запитання про заяви міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка закликала до "швидких рішень", Лінднер сказав, що він офіційно запитав, чи змінилася позиція окремих відомств щодо передання танків Україні,пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Це не може бути підтверджено", – сказав Лінднер.

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За його відомостями, на зустрічах союзників у форматі Рамштайн було досягнуто домовленості про кругові постачання і про те, що "бойові танки західного виробництва не повинні постачатися".

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Топ коментарі

  • Alex Tiger
    Немцы хотят и рыбку съесть и на писю не сесть. В общем, из воинов они превратились в трусливых шакалов.
    Учитесь у украинцев и не позортесь, немцы !!!
  • Алекс Мышкевич
    це падло знущається з України ще з 24.02.2022

    у день повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого, коли посол України в Німеччині Андрій Мельник провів свої перемовини із німецькими політиками, голова Мінфіну тоді сказав послу, що «Україні лишилося кілька годин». За словами українського дипломата, міністр заявив, що постачання зброї чи відключення Росії від SWIFT є безглуздими
  • Roman Skripnik
    Начиная с 17хх годов рашка всегда действовала в спарке с немцами... Даже две мировые войны в 20-м веке вместе организовали...
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