Синєгубов про зрадників на деокупованих територіях Харківщини: СБУ матиме роботу на кілька років
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На звільнених територіях Харківщини залишилось багато зрадників.
Про це в інтерв'ю УП заявив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони є, і багато, в кожному населеному пункті. Ті, хто зустрічав, годував, ходив, показував проукраїнських людей. І треба проявити принциповість, щоб не повторився 2014 рік - хто проти України, то йому тут не місце. Скажу так: Службі безпеки на кілька років буде над чим працювати. Зараз є близько сотні проваджень за держзраду, але це - крапля в морі", - пояснив очільник ОВА.
Синєгубов додав, що в керівництві області таких людей не було - є тільки одне провадження щодо колишнього голови облуправління СБУ.
"З усіма іншими ми працювали на втримання регіону", - сказав він.