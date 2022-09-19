ОБСЄ вимагає звільнити членів місії, яких в "ЛНР" "засудили" за шпигунство

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау та генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Марія Шмід засудили "вирок" бойовиків Луганщини членам місії Максиму Петрову та Дмитру Шабанову та закликали до негайного звільнення затриманих..

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування ОБСЄ.

"Наші колеги залишаються співробітниками ОБСЄ і виконували офіційні обов'язки відповідно до мандатів усіх 57 держав-учасниць", - сказала Шмід.

"Членів нашої місії безпідставно утримують понад п'ять місяців у невідомих умовах лише для чистого політичного театру. Це негуманно й огидно", - наголосив діючий голова місії.

Як йдеться в заяві організації, ОБСЄ залишається у тісному контакті з зацікавленими сторонами, включаючи інші міжнародні організації, з метою сприяння звільненню затриманих співробітників, ОБСЄ вживає і продовжуватиме вживати заходів для використання всіх наявних каналів для забезпечення привілеїв та імунітетів нинішніх і колишніх співробітників ОБСЄ.

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