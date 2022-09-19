Костін про звинувачення Путіна в геноциді: Буде непросто, але всі факти разом узяті приведуть нас до можливого засудження

Без повномасштабного вторгнення Росії не було б жодних воєнних злочинів, включно з тими, які підпадають під визначення геноциду.

Так генпрокурор Андрій Костін відповів на запитання CBS News, чи Україна зможе довести, що російський диктатор Володимир Путін "санкціонував [звірства армії РФ в окупації] або знав про все, що відбувалося під командуванням його військових", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Ведуча програми Face The Nation нагадала, що жоден чинний лідер будь-якої країни світу ніколи не зазнавав судового переслідування за геноцид.

Костін погодився, що "непросто [буде] довести цю систему командування до найвищого рівня".

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"Що ми розуміємо на цю мить, так це те, що є злочин агресії – ми знаємо, хто за нього несе відповідальність (бо злочин агресії є матір'ю всіх цих злочинів, воєнних злочинів геноциду)", – сказав він.

За словами генпрокурора, без вторгнення "не було б інших воєнних злочинів". "І з цієї причини за злочин агресії найвище політичне та військове керівництво має бути притягнуте до відповідальності й має бути покаране", – сказав він.

Костін підтвердив, що справа про геноцид є в Офісі генпрокурора, і висловив сподівання, що "всі факти разом узяті приведуть нас до можливого засудження за злочин геноциду".