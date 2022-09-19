Костін про звинувачення Путіна в геноциді: Буде непросто, але всі факти разом узяті приведуть нас до можливого засудження
Так генпрокурор Андрій Костін відповів на запитання CBS News, чи Україна зможе довести, що російський диктатор Володимир Путін "санкціонував [звірства армії РФ в окупації] або знав про все, що відбувалося під командуванням його військових", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Ведуча програми Face The Nation нагадала, що жоден чинний лідер будь-якої країни світу ніколи не зазнавав судового переслідування за геноцид.
Костін погодився, що "непросто [буде] довести цю систему командування до найвищого рівня".
"Що ми розуміємо на цю мить, так це те, що є злочин агресії – ми знаємо, хто за нього несе відповідальність (бо злочин агресії є матір'ю всіх цих злочинів, воєнних злочинів геноциду)", – сказав він.
За словами генпрокурора, без вторгнення "не було б інших воєнних злочинів". "І з цієї причини за злочин агресії найвище політичне та військове керівництво має бути притягнуте до відповідальності й має бути покаране", – сказав він.
Костін підтвердив, що справа про геноцид є в Офісі генпрокурора, і висловив сподівання, що "всі факти разом узяті приведуть нас до можливого засудження за злочин геноциду".