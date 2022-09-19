Ймовірний ракетний удар по Київській ГЕС не спричинить катастрофічних наслідків, - "Укргідроенерго"

Ймовірні пошкодження гідротехнічних споруд Київської ГЕС внаслідок ракетного удару не спричинять катастрофічних наслідків/

Про це повідомили в пресслужбі Укргідроенерго, передає Цензор.НЕТ.

"Гідротехнічні споруди Київської ГЕС перебувають у хорошому стані, прорив греблі малоймовірний, а ймовірні пошкодження внаслідок ракетного удару не спричинять катастрофічних наслідків", - заявили в компанії.

Також щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу російськими військами греблі Київського гідровузла, критичної загрози для населення не прогнозується.

"Оскільки сама станція та гребля спроєктовані і побудовані у 60-х рр. з урахуванням тогочасних загроз, зі значним запасом міцності та стійкості, зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто. У випадку ж пошкодження металевих затворів греблі, може відбуватися поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища, внаслідок чого відбудеться короткочасне підтоплення деяких територій в нижньому б’єфі гідровузла. Зони підтоплення будуть незначними і відомі службам ДСНС та місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно", - пояснили в Укргідроенерго.

В компанії додали, що з точки зору надійності, гідротехнічні споруди Київської ГЕС, як і інших станцій компанії, не викликають жодного сумніву, що підтверджується відповідними висновками Міжвідомчої комісії, яка кожні п’ять років виконує їх обстеження.

"Гідротехнічні споруди Київської ГЕС оснащені контрольно-вимірювальною апаратурою в обсязі, передбаченому проєктом, склад та кількість контрольованих показників відповідає чинним нормативним документам. ГТС оснащені Автоматизованою системою контролю безпеки гідротехнічних споруд, яка забезпечує цілодобовий безперервний контроль основних показників стану споруд. Постійний експлуатаційний контроль та функціонування Автоматизованої системи контролю безпеки споруд забезпечує своєчасне виявлення будь-яких передумов зміни стану споруд та запобігання виникненню аварійного стану", - підсумували в Укргідроенерго.

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