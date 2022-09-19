У Верховному Суді хочуть звільнити суддю Львова, у якого журналісти виявили паспорт РФ

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити з посади голови Касаційного господарського суду Верховного Суду Богдана Львова, хоч він і заперечує наявність у нього російського громадянства, – розпочато збір підписів за скликання зборів суддів із цією метою на 26 вересня.

Про це повідомила суддя Касаційного адміністративного суду Верховного Суду Олена Кібенко, яка також затегала у пості суддю ВС Івана Міщенка, який наразі служить у Збройних силах України.

15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

За словами Олени Кібенко, на зустрічі з суддями та працівниками апарату, яка відбулась наступного дня (16.09.2022 о 12:00), Богдан Львов цю інформацію спростував – як і на своїй сторінці у Facebook.

Кібенко повідомила, що на загальних зборах, скликаних на 19.09.2022 на 12:00 за ініціативою самого Богдана Львова, – повідомлення про яке було отримано лише за дві години до зборів, – обговорювалось включення до порядку денного питання про довіру чи недовіру голові Касаційного господарського суду Верховного Суду, втім, воно до порядку денного включено не було.

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"На наш погляд, голова суду не може самостійно ініціювати питання про висловлення йому недовіри, керувати такими зборами, формувати порядок денний "з коліс", оскільки це прямий конфлікт інтересів.

Хочемо підкреслити: ми впевнені, що це питання має бути розглянуте зборами суддів Касаційного господарського суду з дотриманням вимог закону та процедури.

Ми не стверджуємо, що голова Касаційного господарського суду Богдан Львов є громадянином РФ або мав там нерухомість. Ці факти якнайшвидше мають бути встановлені компетентними органами. Але такі звинувачення, підкріплені документами, є занадто серйозними і не можуть бути проігноровані.

Небажання самого судді під час розслідування скласти повноваження голови суду, мотивуючи це тим, що саме через бажання зайняти його крісло і з'явилось це розслідування, залишає єдиний можливий варіант подальших дій – збір підписів за дострокове звільнення його з посади", - наголосила Кібенко.

Відповідно до вимог ст.42 закону "Про судоустрій та статус суддів" судді почали збір підписів суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за скликання зборів суддів для вирішення питання про дострокове звільнення судді Богдана Львова з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Вони пропонують скликати збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду на 26 вересня, на 10:00 для обговорення вказаних питань.

Порядок денний пропонується такий:

Про дострокове звільнення Богдана Львова з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Про визначення тимчасово виконуючого обов'язки голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Звернення від 19 вересня є відкритим для приєднання для всіх суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, зазначила Кібенко.

Відповідно до ч.4 ст.42 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" голова касаційного суду може бути достроково звільнений з посади за ініціативою не менш як однієї третини від загальної кількості суддів відповідного касаційного суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів відповідного касаційного суду.