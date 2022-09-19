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Німеччина надасть Україні ще чотири САУ Panzerhaubitze 2000

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Німеччина надасть Україні ще чотири САУ Panzerhaubitze 2000
Німеччина збирається передати Україні додатково чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

У Міноборони ФРН заявили, що йтиметься про вживані, але відремонтовані гармати, що віддадуть Україні, "попри напружену ситуацію з власним матеріальним забезпеченням". Передання має розпочатися негайно.

Поки що Німеччина віддала Україні десять гаубиць PzH 2000. Тепер ця кількість збільшиться до 14, а разом із нідерландськими – до 22.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що німецькі гаубиці добре зарекомендували себе на полі бою, і Україна у своїх запитах просила збільшити постачання таких гармат.

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Топ коментарі

  • 1sarmat
    Так дають, як цапа доять. Що б їм так жінки давали
  • Йцу Кенг 07b0c614
    Necro Mancer @666_mancer
    Донецкая обл., #сбу задержала "законсервированных" российских диверсантов из группы "Моторолы"
  • Валдис Унар
    Да и за 4 ед. надо спасибо говорить,нам все нужно.Спасибо ФРГ.
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