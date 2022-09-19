Німеччина надасть Україні ще чотири САУ Panzerhaubitze 2000
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Німеччина збирається передати Україні додатково чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
У Міноборони ФРН заявили, що йтиметься про вживані, але відремонтовані гармати, що віддадуть Україні, "попри напружену ситуацію з власним матеріальним забезпеченням". Передання має розпочатися негайно.
Поки що Німеччина віддала Україні десять гаубиць PzH 2000. Тепер ця кількість збільшиться до 14, а разом із нідерландськими – до 22.
Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що німецькі гаубиці добре зарекомендували себе на полі бою, і Україна у своїх запитах просила збільшити постачання таких гармат.