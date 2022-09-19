146 тіл ексгумували в Ізюмі, більшість - цивільні, зокрема 2 дітей, - ОВА

У частини ексгумованих в Ізюмі тіл є ознаки насильницької смерті.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За цей час ексгумовано 146 тіл, переважна більшість з яких - це цивільні особи, в тому числі 2 дітей. У частини загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла зі зв'язаними руками та слідами катувань. У померлих також виявлені мінно-вибухові травми, осколкові та колото-різані поранення", - йдеться в повідомленні.

Усі тіла направляються на судово-медичну експертизу для остаточного з'ясування причин смерті.

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