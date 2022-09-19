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146 тіл ексгумували в Ізюмі, більшість - цивільні, зокрема 2 дітей, - ОВА

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146 тіл ексгумували в Ізюмі, більшість - цивільні, зокрема 2 дітей, - ОВА
У частини ексгумованих в Ізюмі тіл є ознаки насильницької смерті.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За цей час ексгумовано 146 тіл, переважна більшість з яких - це цивільні особи, в тому числі 2 дітей. У частини загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла зі зв'язаними руками та слідами катувань. У померлих також виявлені мінно-вибухові травми, осколкові та колото-різані поранення", - йдеться в повідомленні.

Усі тіла направляються на судово-медичну експертизу для остаточного з'ясування причин смерті.

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Топ коментарі

  • Urs
    Жахіття, які відкриваються в масових похованнях Ізюму можуть виявитися значно страшнішими за те, що ми побачили в Бучі, Ірпені чи Бородянці.

    Це жахливо, але скрізь, куди дійшов ворог ми будемо знаходити братські могили чи потаємно присипані землею тіла закатованих.

    На завжди це запам'ятати ці московські виродки - не люди. Ніколи не забути їхніх диких звірств.
  • Олександр Карін
    Сьогодні бачив інтерв'ю журналіста з Херсонщини. Він спілкувався з місцевими, що були в окупації. Так ось люди дослівно розповідали йому про своє спілкування з москолотою. Коли місцеві запитували орків "Навіщо ви сюди прийшли?", кацапня їм прямо відповідала "Ми прішлі, штоб ви всє сдохлі". Казочки про "учєнія" і про "ми шлі осовождать людєй от нацистов" мокшня розповідає лише тоді, коли потрапляє в полон. Тобто орків можна умовно розподілити на тих, що цілеспрямовано прийшли вбивати і грабувати, і на тих, що прийшли грабувати і вбивати.
  • Лилия Стацкая
    Будьте ви навіки прокляті рашистські нелюди!
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