Для сенаторів США проведуть секретний брифінг щодо України, - CNN
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Сьогодні, 19 вересня, відбудеться секретний брифінг для членів Сенату США з приводу ситуації в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зазначається, що брифінги проведуть у зв’язку з успіхами Збройних сил України зі звільнення територій від російських загарбників.
Відомо, що секретні брифінги щодо України проводитимуть комітети Палати представників Конгресу США протягом двох тижнів.