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Для сенаторів США проведуть секретний брифінг щодо України, - CNN

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Для сенаторів США проведуть секретний брифінг щодо України, - CNN
Сьогодні, 19 вересня, відбудеться секретний брифінг для членів Сенату США з приводу ситуації в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що брифінги проведуть у зв’язку з успіхами Збройних сил України зі звільнення територій від російських загарбників.

Відомо, що секретні брифінги щодо України проводитимуть комітети Палати представників Конгресу США протягом двох тижнів.

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    Джим Моррисон что-то знал.....
  • Павло ШОвте
  • віктор федорович 31ee1569
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