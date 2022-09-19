Найбільший турецький банк не обслуговуватиме російські карти "Мир"

Один із найбільших приватних банків Туреччини Is bankasi відмовляється працювати з російською платіжною системою "Мир".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Halk TV.

За попередніми даними, турецький банк призупинив роботу з російськими картами через загрозу санкцій з боку США.

"Is bankasi заявив, що вони бачили та оцінили заяву Міністерства фінансів США з цього питання, і що вони призупинили використання системи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що п'ять турецьких банків використовуватимуть російську платіжну систему "Мир".

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Проте кілька днів тому Міністерство фінансів США пригрозило санкціями тим банкам та фінансовим установам, які допомагатимуть Росії обходити санкції та підтримувати російські карти "Мир".