Другий випадок віспи мавп зареєстровано в Україні, - МОЗ
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19 вересня в Україні був зареєстрований другий випадок віспи мавп.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Наразі пацієнта госпіталізували з наступними симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині, руках. За словами пацієнта, висип з’явився ще наприкінці серпня. Разом із тим, звернення до лікарні відбулось кілька днів тому", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ зазначили, що перший випадок відповідного захворювання був зареєстрований 15 вересня. Між собою вказані випадки, за попередніми даними, не пов’язані.