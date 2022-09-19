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Польща офіційно посилила правила в’їзду для росіян - керівник МВС Камінський підписав постанову

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Польща офіційно посилила правила в’їзду для росіян - керівник МВС Камінський підписав постанову
Глава МВС Польщі Маріуш Камінський підписав постанову, згідно з якою будуть запроваджені додаткові обмеження на в’їзд у країну для громадян Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польського міністра у твіттері.

"Сьогодні я підписав постанову, яка посилює обмеження в'їзду до Польщі для громадян Росії. Це результат взаємних домовленостей між Польщею, Естонією, Литвою та Латвією. Тільки широкі, жорсткі санкції можуть вплинути на путінський режим", - підкреслив Камінський.

Зазначимо, що тепер туристи з РФ з шенгенськими візами не зможуть потрапити на територію Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про обмеження в’їзду росіян до ЄС абсолютно виправдане, - МЗС Польщі

Топ коментарі

  • Amber
    Рішення Польщі , щодо в'ізду до них рашистів , дуже виважене і вірне !

    Дякуємо полякам за ВСЕ , що вони роблять для нашоі краіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
  • Старый зольдат
    Дуже файно.
  • Валерий Викторович 053e9aad
    в стойло !!! паРашные свиньи.
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