РФ намагається приховати правду про свої злочини в Ізюмі: проводить операцію з використанням проросійських акаунтів на Заході, - уповноважений уряду Польщі Жарин

Росія намагається приховати правду про свої злочини в Ізюмі, здійснюючи операцію з дезінформації з використанням проросійських акаунтів на Заході.

Про це заявив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору РП Станіслав Жарин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як підкреслив Жарин, упродовж останніх кількох днів спостерігається підвищена активність проросійських акаунтів в соцмережах, які ведуться на Заході.

"Триває інформаційна операція Росії щодо злочину в Ізюмі, де українці виявили масові поховання", - підкреслив уповноважений уряду РП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 146 тіл ексгумували в Ізюмі, більшість - цивільні, зокрема 2 дітей, - ОВА

Він наголосив, що таким чином російська пропаганда намагається розмити відповідальність росіян за злочини в Україні.

Як підкреслив Жарин, в межах російської дезінформаційної кампанії звучать два основні меседжі: заперечується відповідальність Росії за злочини проти українців; просувається теза, що в Ізюмі виявлено могили українських військовослужбовців, від яких відмовилася українська армія і яких поховали росіяни.

Показовим він назвав те, що у цій дезінформаційній кампанії росіяни використовують акаунти, які ведуться мовами країн Заходу. Це має на меті "легітимізуувати російську брехню та забезпечити кремлівській пропаганді великий вплив".

Він навів приклад аналізу медійного ринку Італії, де у ЗМІ дуже часто з’являються тези російської пропаганди, а до програм нерідко запрошуються відомі російські пропагандисти.