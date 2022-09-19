Зеленський анонсував виступ на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський виступить у вівторок зі зверненням до Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

"Завтра буде дуже важливий день – готуємо виступ на Генеральній Асамблеї ООН. Будуть важливі сигнали від нашої держави", – заявив Зеленський.

Також, за його словами, він візьме участь у Саміті з питань продовольчої безпеки.

"Це принципово важливий елемент глобальної безпеки, і Україні є що сказати", - зазначив президент.

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Крім того, у глави держави відбудеться низка онлайн-зустрічей з американськими партнерами та інвесторами.

"Робимо все, щоб потреби України були задоволені на всіх рівнях – оборона, фінанси, економіка, дипломатія", – додав Зеленський.