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Зеленський анонсував виступ на Генасамблеї ООН

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Зеленський анонсував виступ на Генасамблеї ООН
Президент України Володимир Зеленський виступить у вівторок зі зверненням до Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

"Завтра буде дуже важливий день – готуємо виступ на Генеральній Асамблеї ООН. Будуть важливі сигнали від нашої держави", – заявив Зеленський.

Також, за його словами, він візьме участь у Саміті з питань продовольчої безпеки.

"Це принципово важливий елемент глобальної безпеки, і Україні є що сказати", - зазначив президент.

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Крім того, у глави держави відбудеться низка онлайн-зустрічей з американськими партнерами та інвесторами.

"Робимо все, щоб потреби України були задоволені на всіх рівнях – оборона, фінанси, економіка, дипломатія", – додав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Угу. Раньше Боневтик играл на рояле членом.Теперь Дерьмак играет на рояле Боневтиком.
  • Топ Ган
  • Перехватчик
    распад и неуважение

    @VictorKvert2008

    ·

    4 ч

    Главный Раввин Украины Моше Реувен Асман развозит немецкие генераторы на блок-посты и районы восточной Украины. Деньги собрали еврейские общины ФРГ и союз ветеранов Армии обороны Израиля "Vision and beyond".

    https://twitter.com/i/status/1571848757918191618
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