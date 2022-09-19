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Кожну людину, яку брали в полон, окупанти роздягали. Російські солдати шукали "нацистські" татуювання, після чого катували та вбивали, - Нєбитов

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Кожну людину, яку брали в полон, окупанти роздягали. Російські солдати шукали "нацистські" татуювання, після чого катували та вбивали, - Нєбитов
Російські військові роздягали всіх людей, яких брали у полон, а коли не знаходили на їхніх тілах "нацистських" татуювань - катували та вбивали.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кожну людину, яку брали в полон, окупанти роздягали. Російські солдати шукали "нацистські" татуювання і не знаходили, після чого катували та вбивали. Багатьох розстрілювали снайпери", - зазначив Нєбитов.

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Він зауважив, що важливо кожного дня нагадувати світу, як вчиняє армія Російської Федерації. "Це не тільки трагедія Бучі, ми бачимо це в Ізюмі, і побачимо в усіх наших містах, які поки окуповані, там всі докази злочинної діяльності. Росія - це країна-терорист", - додав начальник поліції Київської області.

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Топ коментарі

  • Amber
    Кацапи і їх президент - це терористи і криваві вбивці , яких потрібно всіх знищити на нашій землі 😡
  • Igor Butenko 2bccf522
    Більшість того що ви "знаете" про нацистів придумали самі кацапи.
    Якщо б Україна не встояла, то по Бучі та Ізюму десь років через 10 теж водили би піонерів, та розповідали тіж самі казки.
  • Воьлодимир Омельянов
    І чим вони відрізняются від нацистів ? навіть гірші ,ось тому не треба жаліти рашистів і особливо колоборантів лднр .
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