Внаслідок обстрілу Сумщини 19 вересня поранена людина, - ОТУ "Суми"

У понеділок, 19 вересня, російські окупанти обстріляли Сумську область, внаслідок чого поранення дістала одна людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці оперативно-тактичне угруповання "Суми".

"В другій половині дня, зафіксовано обстріли Краснопільської громади, що велися зі сторони РФ", - йдеться у повідомленні.

Ворог використовував реактивну артилерію для обстрілу Славгороду. У результаті сталося загоряння житлового будинку. Також пошкоджено автомобіль.

"Одна цивільна особа поранена. За попередньою інформацією контузія та осколкове поранення", - додали у повідомленні.

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