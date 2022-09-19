Внаслідок обстрілу Сумщини 19 вересня поранена людина, - ОТУ "Суми"
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У понеділок, 19 вересня, російські окупанти обстріляли Сумську область, внаслідок чого поранення дістала одна людина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці оперативно-тактичне угруповання "Суми".
"В другій половині дня, зафіксовано обстріли Краснопільської громади, що велися зі сторони РФ", - йдеться у повідомленні.
Ворог використовував реактивну артилерію для обстрілу Славгороду. У результаті сталося загоряння житлового будинку. Також пошкоджено автомобіль.
"Одна цивільна особа поранена. За попередньою інформацією контузія та осколкове поранення", - додали у повідомленні.