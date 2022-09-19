Тіла ще двох жертв російської окупації знайшли в районі Ворзеля
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У понеділок, 19 вересня, під Бучею добровольці виявили тіла двох цивільних, які, ймовірно, стали жертвами російської агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міськрада Бучі у Facebook.
"Під час патрулювання лісу вздож Варшавської траси в районі селища Ворзель добровольцями Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 були виявлені останки двох людей у цивільному одязі", - ідеться в повідомленні.
На місце було викликано наряд Національної поліції.