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Німеччина і Словенія погодили передачу Україні 28 танків M-55S

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Німеччина і Словенія погодили передачу Україні 28 танків M-55S
Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб у понеділок, 19 вересня, погодили передачу Україні 28 танків M-55S за "круговою" схемою.

Про це повідомляється на сайті словенського уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

В обмін на танки Словенія отримає від Німеччини 40 німецьких військових транспортних засобів: 35 тяжких повнопривідних вантажівок і п'ять тяжких цистерн для води.

M-55S – це словенська модернізація радянських танків Т-55, які випускалися у 1958-1979 році. У кінці 90-х вони отримали нову динамічну броню, потужніший двигун, покращену систему керування вогнем тощо.

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Топ коментарі

  • Kamil Kubera
    Німеччина хай вже катапульти часів римської імперії передає, або пращі з камінням
  • Aleks Sun
    Т-55? Серйозно?
  • littwa
    А тепер серйозно подумай як краще наступати - 4 піхітонцями чи такой машиной:

    "По сравнению с Т-55А, башня, лоб и борта танка M-55S-1 оборудованы навесной динамической бронёй от компании Elbit (Израиль). Танк также оборудован резиновыми экранами.

    Вооружение состоит из 105мм (L7) пушки со спаренным 7,62мм пулеметом ПКТ и установленной в башне модульной турели фирмы Rafael(Израиль)с размещённым в ней 12,7мм пулемётом ДШК. Система лазерных датчиков LIRD-1A соединена с двумя шестиствольными дымовыми гранатамётами и может быть автоматически активизирована в чрезвычайной ситуации.

    Система управления огнём была улучшена через интеграцию цифрового баллистического компьютера. Наводчик имеет прицел SGS-55 с двухплоскотным стабилизатором и лазерным дальномером производства Fotona(Словения). У командира размещается система наблюдения Fotona COMTOS-55, а место механика-водителя оснащено перископом Fotona CODRIS оборудованный ПНВ."
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