Німеччина і Словенія погодили передачу Україні 28 танків M-55S
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб у понеділок, 19 вересня, погодили передачу Україні 28 танків M-55S за "круговою" схемою.
Про це повідомляється на сайті словенського уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
В обмін на танки Словенія отримає від Німеччини 40 німецьких військових транспортних засобів: 35 тяжких повнопривідних вантажівок і п'ять тяжких цистерн для води.
M-55S – це словенська модернізація радянських танків Т-55, які випускалися у 1958-1979 році. У кінці 90-х вони отримали нову динамічну броню, потужніший двигун, покращену систему керування вогнем тощо.