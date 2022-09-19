На півночі Німеччини починається будівництво LNG-термінала
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомила компанія-будівельник Deutsche ReGas GmbH & Co. KGaA.
"У вівторок, 20 вересня, розпочнеться будівництво першого повністю приватного фінансованого термінала скрапленого газу FSRU1 Deutsche Ostsee, розробленого компанією Deutsche ReGas із Любміна", - зазначається у пресрелізі.
Компанія називає це важливою віхою для проєкту, над яким міжнародна команда досвідчених професіоналів працювала місяцями.
Будівельні роботи спрямовані на модернізацію Любмінського промислового порту для особливо великих суден і створення причалу в його східній частині. З великих танкерів, які стоять на якорі біля Любміна, газ доставлятимуть до порту за допомогою менших суден і подаватимуть у наявну газову мережу.
Уточнюється, що останній з необхідних для будівництва дозволів отримано 14 вересня.
З 1 грудня цього року термінал має почати постачати у німецьку газову мережу далекого сполучення до 4,5 млрд куб. м газу на рік, стверджують у компанії.
Любмін - одне з кількох місць, де планується побудувати термінали для скрапленого газу на заміну російському паливу, постачання якого було повністю припинено.
Слід зауважити, що саме до Любміна протягнуті газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2".