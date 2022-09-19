Певні країни не поспішають зі схваленням трибуналу для РФ, щоб залишити віконце для повоєнного налагодження відносин з Росією, - Костін

Створення міжнародного трибуналу для суду за злочин агресії Росії проти України – політичне рішення, і влада деяких країн не поспішає давати згоду на це; можливо, через те, щоб не псувати стосунки з повоєнною Москвою.

Про це сказав lb.ua генпрокурор Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ.

"Певні країни, на мою думку, хочуть залишити собі віконце можливостей для повоєнного налагодження якихось відносин з країною-агресором. Напевно, тому вони так обережно сприймають саме створення міжнародного трибуналу", – припустив він.

Генпрокурор пояснив, що Міжнародний кримінальний суд є незалежним міжнародним судовим інститутом, і ті країни, які допомагають фінансовому розслідуванню "під його парасолькою", допомагають незалежному судовому інституту, і "не пов'язані з можливим результатом діяльності цього інституту".

А щоб створити трибунал про злочин агресії, потрібне політичне рішення – "тобто це будуть країни, які підпишуть міжнародний договір, і це вже політичний крок".

Костін нагадав, що в історії було небагато таких трибуналів – Нюрнберзький, трибунали щодо Югославії й Руанди.

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Інша причина, яку називають ті країни, що поки не дали попередньої згоди на створення трибуналу – "як ви зловите представників найвищого військового чи політичного керівництва?" Глава ОГП каже, що захоплення на полі бою якогось генерала ЗС РФ не виключено, як і затримання політика/топвійськового десь за межами РФ.

"Коли нам кажуть, що цей трибунал у заочному вигляді, тобто без присутності обвинуваченого, не дуже сприйматиметься, я це розумію. Мені також хотілося б [присутності обвинувачених], але це не аргумент проти того, щоб створювати трибунал", – підкреслив він.

Він пропонує партнерам все підготувати, і працювати вже тоді, коли до цього дійде черга. Наразі комунікації із цього приводу йдуть активно, запевнив генпрокурор.