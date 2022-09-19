Рука із синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі - фрагмент тіла військового з Нікополя, 36-річного бійця 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергія Сови. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласний інформаційний штаб Дніпропетровщини.
Фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ – вражаючий знімок останків руки із браслетом синьо-жовтого кольору.
Мешканка Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі. ЇЇ коханий - 36-річний боєць нашої славетної 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергій Сова.
Він мав звання кандидата у майстри спорту (бокс), був чемпіоном України серед юніорів. Сам вирішив піти на строкову службу у Повітряних Силах України.
Під час АТО у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" чоловік боронив Піски, доставляв боєприпаси в Донецький аеропорт. За зразкову службу Сергій Сова був відзначений численними нагородами.
"Я впізнала свого чоловіка за численними татуюваннями й жовто-синіми браслетиками, з якими Сергій не розлучався з 2014 року", – згадує дружина загиблого воїна Оксана. Ці браслетики як обереги йому подарували діти.
Старший син Сергія Марат написав листа президенту. Підліток просить сприяти швидшому поверненню тіла батька до рідного міста для гідного поховання. Також хлопець зазначає, що воліє, аби його батька нагородили, як Героя. На жаль, посмертно.