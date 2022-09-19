Меморіал на честь героїв з "Азовсталі" планують встановити на Співочому полі в Києві. ФОТО

У Києві на Співочому полі хочуть створити меморіал пам’яті загиблих захисників Маріуполя з похованням героїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в інтерв'ю "Українській правді" керівниця патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова.

"Так, це буде на місці Співочого поля. Там уже стоїть меморіал воїнам Другої світової війни, державний прапор, і саме це місце підходить і за всіма архітектурними і візуальними нормами", - сказала вона.

Толкачова повідомила, що архітектор, теж "Азовець", розробив візуалізацію, вона зараз у КМДА.

Вона зазначила, що є низка бюрократичних процедур, влада розглядає питання, як вирішити це якнайшвидше, бо з цим вже затягувати не можна.

За її словами, наразі урни кремованих перебувають на зберіганні в крематорії. Деякі сім'ї забрали урни додому. Тому, як наголосила Толкачова, потрібно якнайшвидше робити цей меморіал.

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"Ми б хотіли до зими все зробити. Архітектурна форма, яку ми хочемо втілити, доволі масштабна і складна. Тому спочатку потрібно розпочати процес поховання, потім вже будувати сам меморіальний комплекс і приводити до ладу місця поховання", - підкреслила Толкачова.

Після цього робитимуться доріжки, висаджуватимуться зелені насадження, там ще треба робити реконструкцію сходів, які ведуть прямо від набережної Дніпра, додала вона.

"Локація дуже вдала, і єдине, що зараз нас зупиняє, це останнє слово влади", - сказала Толкачова.

Крім того, за її словами, є проблема, коли деякі матері не хочуть кремувати тіла загиблих синів з релігійних міркувань, але вони сказали, що будуть чекати меморіал, аби поховати хлопців разом. І вони чекають, не ховають дітей, зазначила Толкачова. За її словами, тіла досі зберігаються у моргах в рефрижераторах, "тому ми звертаємося зараз до Президента Зеленського допомогти нам терміново розпочати процес поховання загиблих героїв на території, яку ми обрали під меморіал".

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Водночас представниця "Азову" зауважила, що тіла загиблих в Оленівці "азовців" загарбники не віддають. "І я взагалі не знаю, чи віддадуть, чи будуть їх тримати до останнього, поки вони не розкладуться до такого стану, що там нічого не можна буде впізнати. Фактично, відбувається приховування злочинів", - наголосила Толкачова.

Нагадаємо, українським військовим, які до останнього обороняли Маріуполь, довелося вийти з "Азовсталі" та опинитись під контролем росіян. Українці сподівалися, що безпеку військовополонених гарантуватиме зокрема Міжнародний Комітет Червоного Хреста, однак росіяни влаштували теракт в Оленівці та не надали списки загиблих. До полонених не допускають міжнародні організації – представникам МКЧХ дали можливість оглянути лише кілька сотень полонених "по обидві сторони". Росія порушує численні зобов'язання, передбачені Женевською конвенцією. Водночас гендиректор Мардіні гарантував, що вони роблять усе можливе у листуванні з РФ, аби мати доступ до полонених.

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