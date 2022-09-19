Посол США Брінк про повернення Криму військовим шляхом: Півострів - це Україна. Ми підтримуємо рух України до перемоги

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк не стала прямо відповідати на запитання про те, чи Вашингтон підтримує повернення тимчасово окупованого Росією Криму військовим шляхом.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, позиція США завжди полягала у тому, що Крим є територією України.

"Я не хочу коментувати військові питання, але можу озвучити позицію США: Крим — це Україна. Така наша політика", — сказала дипломатка у відповідь на питання про те, чи США допускають військове повернення півострова під контроль України.

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Вона також зазначила, що мета допомоги з боку США – "допомогти Україні захистити себе".

"Ми також підтримуємо рух України до перемоги, ми дали таку військову допомогу, яку не дала жодна інша країна у світі. Це величезні суми, США дають не лише дипломатичну підтримку, а й фінансову, щоб Україна не лише вижила, а й розвивалася", – резюмувала Брінк.