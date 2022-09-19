Зеленський похвалив СБУ: Тепер в окупантів не буде опори на українській землі
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Президент Володимир Зеленський відзначив, що Служба безпеки України стала працювати результативніше, що проявилося на звільнених територіях Харківської області.
Про це президент сказав у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу подякувати Національній поліції за швидке відновлення правопорядку на щойно звільненій території. І Службі безпеки України – за те, що працює тепер помітно результативно. Не можу розкривати всіх деталей, але завдяки СБУ зараз маємо впевненість, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі", - зазначив Зеленський.