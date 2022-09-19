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Зеленський похвалив СБУ: Тепер в окупантів не буде опори на українській землі

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Зеленський похвалив СБУ: Тепер в окупантів не буде опори на українській землі
Президент Володимир Зеленський відзначив, що Служба безпеки України стала працювати результативніше, що проявилося на звільнених територіях Харківської області.

Про це президент сказав у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу подякувати Національній поліції за швидке відновлення правопорядку на щойно звільненій території. І Службі безпеки України – за те, що працює тепер помітно результативно. Не можу розкривати всіх деталей, але завдяки СБУ зараз маємо впевненість, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Синєгубов про зрадників на деокупованих територіях Харківщини: СБУ матиме роботу на кілька років

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    Найвеличніший лідер ********** призначив на кримський напрям генералів Криворучка, Садохіна і Кулініча, які виявились зрадниками.
    Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини.

    Хто ж здав Південь?
  • Харьков Сумской
    Де Мураєв?
  • Член Сухов Кабаев
    А Баканов то где? В бегах или под арестом ?
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