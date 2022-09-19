Україна презентує в ООН низку ініціатив стосовно злочинів Росії, - Мін’юст

Україна презентує ініціативи щодо створення Міжнародного спеціального трибуналу стосовно злочинів агресії, міжнародного компенсаційного механізму за шкоду, завдану Росією під час 77-ї Генеральної асамблеї ООН, яка пройде у Нью-Йорку з 19 по 23 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це розповіла заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

За її словами, 22 вересня Україна виступить зі своїми ініціативами і покаже інформацію про розслідування злочинів проти людяності.

"Протягом основного side event, який проводитиметься 22 вересня, Україна представить ініціативи щодо створення Міжнародного спеціального трибуналу стосовно злочинів агресії, міжнародного компенсаційного механізму за шкоду, завдану Росією і буде надана інформація про розслідування злочинів проти людяності, геноциду та військових злочинів в Україні для подальшого розгляду у Міжнародному кримінальному суді", - зазначила чиновниця.

За її словами, ООН має довести мету свого створення, а саме підтримку міжнародного миру та безпеки, запобігання та усунення загрози миру, придушення актів агресії та інших порушень миру.

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