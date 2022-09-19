Генасамблея ООН буде майданчиком для тиску на Росію, - Держдепартамент США
На її переконання, під час тижня високого рівня лідери країн ООН говоритимуть про те, що "війна Росії проти України порушує всі фундаментальні принципи, на яких заснована ООН" і що "Росія порушує Статут ООН", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Усі країни мають працювати разом, аби покласти край цій війні", - зазначила Калан.
За її словами, США сподіваються, що це станеться якомога швидше, і стежать за тим, щоб Україна отримувала "всю необхідну зброю, обладнання, інші види допомоги для успішного контрнаступу".
"Як бачимо, Україна зараз успішно це робить", - додала вона.
Про підтримку України говоритиме й президент Джо Байден, який виступить на сесії Генасамблеї у середу, сказала Калан.
"Єдність в ООН – це найбільший тиск на Росію. Це не означає, що зміни настануть завтра, але Росія в Нью-Йорку відчуватиме цей тиск, єдиний голос ООН", - підкреслила представниця Держдепу.
Вона зауважила, що через поводження Росії ООН нині переживає кризу, але необхідно докласти всіх зусиль, аби Організація "працювала так, як має працювати – гарантувати мир і бути платформою для співпраці".
Вона також зазначила, що в рамках тижня високого рівня очікуються численні зустрічі в кулуарах, де обговорюватимуться різні аспекти підтримки України та максимального тиску на Росію.
За її словами, весь світ бачить наслідки воєнних злочинів РФ в Ізюмі. Міжнародні суди повинні зібрати факти, і винуватці мають бути притягнуті до відповідальності, наголосила вона.